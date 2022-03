Sanremo: incidente in corso Cavallotti, scontro tra un'auto e uno scooter

Incidente in tarda mattinata in corso Cavallotti a Sanremo. Uno scooter e una smart si sono scontrati per cause in fase d'accertamento anche se pare da una prima ricostruzione che dietro l'impatto possa esserci una mancata precedenza.



Ad avere la peggio il conducente del motorino che è stato trasportato da un'ambulanza di Sanremo Soccorso, in Ospedale a Sanremo per accertamenti. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Locale. Presente sul posto anche una pattuglia della Polizia per regolare sul traffico che ha subito qualche rallentamento nelle fasi di soccorso.