Coronavirus: 63 nuovi casi nel Principato di Monaco, morto un uomo di 87 anni

Sono 63 i nuovi casi di covid rilevati nel Principato di Monaco per un totale di 9.964 persone contagiate dall'inizio dell'emergenza.

Nelle ultime 24 ore si registra anche la morte di un uomo di 87 anni; in totale le vittime sono 53.

Questa sera, 9 persone, di cui 6 residenti, sono ricoverate in ospedale al CHPG. Non ci sono pazienti in terapia intensiva.

I guariti sono 40 per un totale di 9.611.

Questo mercoledì sera, 202 persone sono monitorate dall'Home Monitoring Center, che supporta dal punto di vista medico i pazienti con pochi sintomi confinati in casa.