Sanremo: i Capigruppo hanno deciso e il Consiglio di domani sarà in presenza, Bellini non potrà partecipare

Sarà in presenza il Consiglio comunale di domani pomeriggio. La decisione è stata presa questa mattina, nel corso della riunione dei capigruppo, convocata dal Presidente del Consiglio, Alessandro Il Grande.

Nelle ultime ore era nuovamente venuto alla luce il ‘caso’ del Consigliere Umberto Bellini che, senza il green pass, aveva fino ad ora partecipato alle sedute in remoto. Già ieri avevamo parlato della vicenda e il presidente Il Grande aveva spiegato con dovizia di particolari quanto stava accadendo.

Bellini, che più volte ha evidenziato i suoi timori nel fare il vaccino, ha chiesto ancora nelle ultime settimane di poter partecipare alle riunioni delle assise cittadine via web, in modo da poter aggirare la normativa che prevede l’obbligo del vaccino agli over 50. Il Grande aveva lavorato nelle ultime ore per chiedere pareri su come potersi rapportare.

Tra questi anche quello del Segretario generale, che ha confermato l’obbligo di Legge del vaccino per gli Over 50 per partecipare in presenza. E’ emersa anche la decisione di convocare l’ultimo consiglio (l’8 febbraio) con la formula ‘mista’, una scelta però obbligata per la positività al Covid di alcuni esponenti dell’Assise.

Domani Bellini, quindi, non sarà presente e, teoricamente, dopo tre assenze ingiustificate il suo ruolo andrebbe a decadere. Ma, con il termine dello stato di emergenza fissato a fine marzo ed eventuali giustificazioni che potranno essere presentate, la decadenza del Consigliere non è certo dietro l’angolo.