Ventimiglia: rapina e botte a due connazionali, indagine lampo della Polizia e quattro stranieri arrestati

La Polizia di Ventimiglia ha denunciato quattro afgani e un pakistano, accusati di rapina aggravata e lesioni aggravate in concorso tra loro mentre sono in corso le ricerche di altri due complici al momento non ancora individuati.

Le vittime dell’aggressione a scopo di rapina, due fratelli afgani (uno dei quali minorenne) mentre i fatti sono avvenuti domenica sera. I due stati derubati dei loro unici averi, poche centinaia di euro e degli smartphone al termine di un falso accordo per il transito clandestino oltrefrontiera.

I quattro malviventi hanno utilizzato anche un coltello, soltanto esibito per incutere timore ma anche uno spray urticante. Anche in questo caso le vittime hanno avuto fiducia nella Polizia e si sono presentate nella notte all’ingresso del Commissariato di via Aprosio per chiedere aiuto e giustizia. Immediatamente soccorsi e accompagnati all’ospedale di Sanremo, sono stati poi dimessi con prognosi di guarigione di 10 e 30 giorni.

Gli agenti, nonostante la difficoltà dell’indagine e la scarsa comprensione dei due afgani, hanno scoperto alcuni giorni dopo quattro dei cinque rapinatori, riconosciuti dalle vittime nel corso di una formale individuazione fotografica. I responsabili sono stati denunciati, in concorso tra loro, di rapina aggravata e lesioni aggravate.