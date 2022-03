Coronavirus: non si vaccina quasi più nessuno, nell'ultima settimana percentuale salita solo dello 0,14

Sono stati pochissimi, nelle ultima settimana, gli imperiesi che si sono vaccinati. In pratica la percentuale di chi ha deciso di sottoporsi alla dose di vaccino, è aumentata per quei pochi che hanno accettato il ‘Novavax’ o poco di più.

Non si riesce assolutamente a superare la quota dell’80% e, negli ultimi sette giorni si è saliti solo dello 0,14% con il numero totale dei vaccinati over 12 che è di 194.857, ovvero il 79,18%. Aumento in linea nel dato che comprende anche i giovanissimi tra 5 e 11 anni, che passa 75,87%, ovvero lo 0,05% in più.

Per quanto riguarda i più giovani, tra 5 e 11 anni, i vaccinati sono saliti al 17,94% (+0,05%) in totale mentre sale al 17,39 (+0,67) la percentuale di chi ha fatto il ciclo completo. Tra i 12 e i 18 anni hanno ricevuto tutte le dosi il 42,39% mentre arriva al 68,09 la percentuale di chi ha ricevuto una sola dose o le prime due.

Tra i tre distretti della nostra provincia, avanti c’è sempre Imperia ma, anche in questo caso l’aumento dei vaccinati è sempre risicato. Rispetto alla settimana scorsa, si è attestato all’80,52% (+0,05) per i vaccinati over 12. Poi troviamo Sanremo che, seppur molto vicina all’80%, è ora al 79,72% (+0,04%). Infine il ventimigliese è sempre molto più staccato al 76,89%, lo 0,02 in più.

Analizzando la ‘classifica’ comune per comune, continua a comandare Terzorio in entrambe le classifiche. In quella over 12 rimane scende a 87,82 (-0,45%). Dietro c’è Cipressa con l’85,31% (+0,12) e Triora con l’84,44% (+0,31%). Nella graduatoria compresa la fascia tra 5 e 11 anni, Terzorio è sempre davanti con l’83,41% (-0,40%) dei vaccinati, davanti a Cipressa con l’82,17% (+0,12) e Triora con l’81,34% (+0,29).

Tra le città più grandi della provincia troviamo (classifica over 12): Taggia con l’82,55% (+0,13%), Imperia 82,03 (+0,04%), Sanremo 79,06% (+0,03%) e Ventimiglia al 75,50% (+0,03%). In coda a entrambe le classifiche troviamo Apricale, con il 59,60% (+0,16%) e con il 62,37% (+0,25%) negli over 12.