Ventimiglia: da domani a giovedì in piazza Cesare Battisti raccolta solidale per la popolazione ucraina

La Uiltrasporti di Imperia, in collaborazione con la sezione ligure, organizza una raccolta di generi di prima necessità per la popolazione ucraina colpita dalla guerra.

Il materiale raccolto nell’imperiese verrà portato a Genova dove verrà caricato sui mezzi messi a disposizione dai fratelli Paolo, Roberto e Daniele Coluccini e alla Genova Trasporti Internodali.

La Uiltrasporti invita la popolazione alla solidarietà recapitando al punto di raccolta seguente materiale. Аlimentari (a lunga conservazione): preparazioni veloci, zucchero, biscotti e bevande energetiche, tè, tisane, orzo e caffè istantanei, cioccolato, pappe per bambini piccoli, latte in polvere per neonati, barattoli, conserve non in vetro, pasta, riso, polenta, croccantini per cani e gatti, piatti, bicchieri, posate monouso, sardine e tonno in scatola, latte a lunga conservazione, frutta secca.

Prodotti igiene personale: salviette, detergenti, assorbenti per adulti e bambini, dentifricio, spazzolini da denti, sapone. Medicine: garze per le ferite, bendaggi israeliani, bendaggi occlusione, aghi da decompressione, lacci emostatici, cat-tourniquet, cannule nasofaringee, bende elastiche, bende (terili non sterili), cerotti di diverse misure, siringhe (2,5, 20 cc), deflusori per flebo,cateteri vescicali, forbici, coperte termiche, tutori ortopedici

Piccolo kit chirurgico: forbici, porta aghi chirurgici o anatomici, bisturi sterili monouso, guanti non sterili, disinfettante per la cute, perossido di idrogeno, emostatatici (celox, tabotamp, spongosta) soluzione fisiologica 0,9% (meglio nei flaconi di plastica),analgesici (oppiacei, traumatologia, nelle penne, siringhe), desametasone, adrenalina, atropina, antibiotico (cefriaxone), partendo, ibuprofene, antinfiammatori, antibiotici, farmaci analgesici, farmaci sedativi, farmaci emostatici, insulina, metaformina, cerotto adesivo.

Sono inoltre necessari passeggini, deambulatori e altri presidi sanitari come stampelle e sedie a rotelle.