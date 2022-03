Giornata del Paesaggio: Marco Scajola “Da Regione azioni concrete per la valorizzazione del paesaggio”

“I suggestivi paesaggi liguri rappresentano un patrimonio per la nostra Regione: dal mare all’entroterra, scorci unici, ma anche particolarmente fragili, che vanno difesi” afferma l’assessore regionale alla Tutela del Paesaggio Marco Scajola in occasione della Giornata del Paesaggio.

“In questi anni abbiamo valorizzato il paesaggio ligure, intervenendo su più fronti. Abbiamo realizzato un Programma di Rigenerazione Urbana, per il recupero e riqualificazione di aree che versano in uno stato di abbandono per ‘restituirle’ ai cittadini, senza consumo di nuovo suolo e basandosi su politiche green. Grazie a questi interventi, la Liguria nel biennio 2019-2021 è stata la Regione con il minor consumo di suolo a livello nazionale. Abbiamo, inoltre, approvato il Piano Territorio Regionale, uno strumento urbanistico importante, atteso da anni, volto allo sviluppo armonico della Liguria: dalla costa all’entroterra, rispettando gli elementi naturali e rendendo il territorio più resiliente. Gia’ all’inizio della nostra prima legislatura abbiamo dato forza alla tutela ed alla valorizzazione del paesaggio attraverso il Piano Casa, strumento forte per il recupero e la messa in sicurezza del territorio, che ha portato ad oggi significativi interventi migliorativi delle nostre realtà e peculiarità”.

Conclude Scajola: “Atti concreti per una Liguria più bella, più resiliente e più rispettosa dell’ambiente, tutto questo seguendo un percorso virtuoso di ascolto e di collaborazione con tutte le realtà del territorio”.