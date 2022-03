Intervento di 118 e Carabinieri questo pomeriggio a Ventimiglia, in via Gallardi, per un caso di overdose. L'uomo trovato privo di sensi è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Bordighera in codice giallo.

La centrale del 118 ha inviato sul posto un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia oltre all'automedica Alfa3.