Doppio intervento notturno per i Vigili del Fuoco.

Gli uomini del distaccamento di Ventimiglia sono stati chiamati in un primo momento per il crollo di una porzione di muro in via Roma a Vallecrosia e, poi, per l'incendio di un tetto a Isolabona.

In entrambi i casi non si sono registrati feriti o danni particolarmente ingenti.