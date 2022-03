In uscita in ebook e versione cartacea del romanzo horror di Riccardo Di Gerlando e Roberto Ricci

Finalmente acquistabile in ebook e prenotabile in versione cartacea l'ultima fatica letteraria del talentuoso romanziere e sceneggiatore anconitano Roberto Ricci e dal pluripremiato regista sanremese Riccardo Di Gerlando. Il romanzo dal titolo ‘La bambina con le violette’ è un'opera di genere horror / thriller ambientata in un piccolo borgo delle alture liguri con sfumature gotiche e rimandi a maestri come Argento, Avati e lo stesso regista Mario Bava nativo proprio di Sanremo.



Questa la trama: Lucio Bava è un giovane scrittore di libri horror per ragazzi. Per cercare la tranquillità necessaria utile alla stesura di un nuovo romanzo, si reca in uno sperduto paese dell'entroterra ligure. A causa della sua allergia al profumo dei fiori, incontra rapidamente l'ostilità degli abitanti, per i quali è tradizione regalare violette ai nuovi arrivati. A parte il parroco del paese e pochi altri, infatti, lo scrittore si ritrova di giorno in giorno più isolato, ancora maggiormente quando venuto a conoscenza di una leggenda locale, quella della bambina delle violette, comincia a fare domande per utilizzare la storia come scheletro della sua opera. Ma si tratterà davvero di una semplice leggenda? A caro prezzo lo scrittore scoprirà quanto è labile il confine tra realtà e leggenda e a cosa siano i disposti gli abitanti di un piccolo paese per difendere le loro tradizioni.

Gli autori:

Roberto Ricci nasca ad Ancona e svolge la professione di parrucchiere. Dopo aver vinto nel 2012 il Premio Racconti nella Rete legato al festival letterario LuccAutori, con l racconto thriller ‘Il cappotto’ e dopo la pubblicazione della raccolta Respiro Tagliente viene soprannominato dalla stampa ‘Il parrucchiere del brivido’. Da molti suoi racconti sono state tratte le sceneggiature di corti pluripremiati in ambito internazionale.

Riccardo Di Gerlando nasce a Sanremo e svolge l'attività di educatore socio pedagogico nell'ambito della disabilità. È anche docente di cinema presso la scuola Zuccherarte di Genova. Laureato al Dams con una tesi sull'attore con disabilità in un contesto filmico, si diploma in regia cinematografica presso la scuola Sdac di Genova e si specializza successivamente in Pedagogia speciale Molto attento ai temi sociali, Di Gerlando ha scritto e diretto numerosi cortometraggi riscuotendo riconoscimenti nazionali ed internazionali. Nel 2017 gli è stato conferito il premio alla cultura per il Patrono della città di Sanremo.



Da questo romanzo sarà realizzato entro l'anno il mediometraggio ‘Violetta Resti’ che sarà diretto dallo stesso Di Gerlando e prodotto dall'associazione Zuccherarte Ponente. Il romanzo è da oggi è disponibile in ebook al link https://negozio.lemezzelane.eu/.../la-bambina-delle... e prenotabile in versione cartacea (in consegna dal 20 marzo) dal link https://negozio.lemezzelane.eu/.../la-bambina-delle...

L'opera è pubblicata dalla Casa editrice Le Mezzelane di Ancona. Le Mezzelane casa editrice, ha infatti la sede a Santa Maria Nova in provincia di Ancona. È una casa editrice assolutamente gratuita, che offre a validi autori, la possibilità di pubblicare le loro opere. Ha un vasto catalogo dedicato a vari generi letterari. Partecipa a tutte le principali fiere editoriali e i loro libri sono facilmente ordinabili in tutte le librerie fisiche e online.