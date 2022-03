Martedì 31 maggio, Massimo Ranieri torna al Teatro Ariston Massimo Ranieri con il suo show 'Sogno e son desto'

Dopo aver ricevuto il premio della critica “Mia Martini” al Festival della Canzone Italiana di Sanremo, Massimo Ranieri torna in teatro con Sogno e son Desto. E continua così il meraviglioso viaggio insieme al suo pubblico in una magnifica avventura, sospesa tra il gioco entusiasmante della fantasia e le emozioni più vere della vita.



Dopo 600 straordinarie repliche in tutta Italia, lo spettacolo di Massimo Ranieri, si rinnova e si conferma. Resta immutata la formula vincente, con Ranieri interprete dei suoi grandi successi musicali, ma sempre attore e narratore. In questa nuova versione senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione umoristica napoletana e dei colpi di teatro, naturalmente non mancheranno le sorprese.



Ma stavolta, soprattutto, Ranieri sarà se stesso ancora di più. In scena ci sarà un Massimo al 100%, che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e più prestigioso.



Tra i tanti brani dello spettacolo ci sarà ovviamente il brano “Lettera al di dal mare” presentato quest’anno al Festival di Sanremo, e “Mia Ragione” presentato al Sanremo di due anni fa dove Ranieri partecipò in qualità di super ospite, entrambi i brani scritti da Fabio Ilacqua e arrangiati e prodotti dal cantante e musicista canadese Gino Vannelli.



Lo spettacolo in tour, che da anni sta riscuotendo sold out in Italia e all estero, organizzato da Marco De Antoniis, presenta sul palco una band formata da musicisti d’eccezione: Seby Burgio (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso), Luca Trolli (batteria), Marco Guidolotti (fiati), Andrea Pistilli ( chitarra) Tony Puja (chitarra). Il light designer è Maurizio Fabretti. Ufficio Stampa Tullia Brunetto.

Prezzi di ingresso: platea - € 65,00 + € 5,00 prev. - € 55,00 + € 5,00 prev. - € 42,00 + € 5,00 prev. - galleria - € 42,00 + € 4,00 prev. - € 35,00 + € 4,00 prev. - € 28,00 + € 4,00 prev. Prevendita aperta da venerdì 4 marzo