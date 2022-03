Imperia: domenica prossima la Croce Bianca inaugura quattro nuovi mezzi sociali

La Croce Bianca Imperia organizza per il 6 marzo in Calata Anselmi l’inaugurazione di quattro nuovi mezzi sociali, per la precisione due vetture e due nuove ambulanze. Tutta la cittadinanza è invitata alla manifestazione che inizierà intorno alle ore 15, l’evento prevede infatti il ricevimento delle consorelle, altre associazioni del territorio ligure, il saluto delle autorità e poi un corteo per le strade della città.

“Due di questi nuovi mezzi che andiamo ad inaugurare – spiega il presidente Roberto Trincheri - sono con la nuova motorizzazione hybrid, e da quanto comunicatoci dal nostro allestitore siamo tra i primi in Italia ad aver allestito un’ambulanza con questa tipologia di motorizzazione, noi crediamo da fortemente nel rispetto dell’ambiente e questi due mezzi vanno ad aggiungersi ad altri due già in nostro possesso sempre motorizzazione ibrida.

Abbiamo inoltre voluto creare un’iniziativa specifica per i più piccoli, ed infatti invitiamo mamme e papà a venirci a trovare con i loro bambini perché domenica ad Imperia a festeggiare con noi ci sarà un ospite veramente importante. Avremmo con noi Spiderman, quello vero ovviamente! Un sincero grazie al Cav. Mattia Villardita che ha voluto fortemente essere dei nostri. Mattia credo non abbia bisogno di presentazioni, è stato ospite di diverse trasmissioni televisive, ricevuto personalmente da Presidente Mattarella e da Papa Francesco per la sua 'missione' far sorridere i bimbi malati. Questo ragazzo dal cuore immenso visita tutti gli ospedali pediatrici nazionali per strappare un sorriso ai più piccoli, da vero supereroe l’abbiamo invitato e ha risposto presente, ad una sola condizione che domenica ci siano tanti bambini perché in un momento come quello che stiamo vivendo dobbiamo fare di tutto per regalargli un sorriso.

Vi aspettiamo numerosi in Calata Anselmi e mi raccomando con macchina fotografica per strappare una foto con Spiderman…”.