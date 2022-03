Coronavirus: continua il calo anche nell'imperiese, in provincia il tasso di incidenza scende a 330

Continua a calare la pressione Covid nella nostra regione e anche in provincia di Imperia. Questa settimana il tasso di incidenza lo conferma, con il calo a 330 nell’imperiese, che torna a essere la provincia con il tasso più basso dell’intera regione, visto che Savona è a 413, Genova a 477 e Spezia a 413.

Numeri confortanti, visto che in 15 giorni è sceso del 42,9% rispetto ai 578 casi ogni 100mila abitanti ogni 7 giorni della rilevazione precedente. Un dato che è ancora al doppio del tetto massimo per la scelta del colore della regione (150, da combinare poi con le percentuali di posti letto occupati) ma che è in costante calo da oltre un mese e mezzo. Un calo del 450% in 45 giorni che fa ben sperare per le prossime settimane.

Terminiamo con la situazione negli ospedali: nella nostra provincia i ricoverati sono decisamente scesi: dai circa 130 di un mese fa ai 72 di due settimane fa, per arrivare ai 43 odierni, ovvero il 18,3% dei letti disponibili (contando i 230 massimi previsti dal protocollo fissato da Alisa per Asl 1), consentendo anche l’apertura di reparti non destinati ai pazienti Covid. Rimangono 2 terapie intensive, circa il 7% delle disponibili (contando le circa 26 a cui si può arrivare).

Calano quotidianamente i casi in provincia così come i pazienti in sorveglianza attiva. Come più volte sottolineato dai medici la situazione è in netto miglioramento, ma è importante non abbassare la guardia, continuare la campagna di vaccinazione e, dove serve, indossare sempre la mascherina.