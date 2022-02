Sanremo: situazione di pericolo in via Vallarino, la segnalazione con foto di un residente

"Buongiorno, vi allego le recenti foto (settimana scorsa) delle condizioni ormai al limite di via Vallarino a Sanremo. Come pubblicato dal vostro giornale, che ringrazio, il comune si era ripromesso di intervenire entro la fine dell'estate scorsa per la sistemazione per poi ripartire le spese tra le proprietà coinvolte. Tutto ciò, come si vede dalle foto, non è di certo avvenuto. La preoccupazione degli abitanti è tangibile, ogni volta che si passa in quel tratto si spera che non succeda niente. Non oso pensare se un intervento dei pompieri in quel tratto sia possibile viste le dimensioni ed il peso che metterebbero a rischio di crollo quel tratto...".