Sanremo: potatura di un eucaliptus in via Scoglio, il Comitato Pat risponde a Gianni Senese

Il Comitato Pat ci ha scritto per rispondere a Gianni Senese, titolare della omonima pizzeria di via Scoglio, in relazione alla potatura di un eucaliptus che insiste sulla sua proprietà:

“Non vogliamo mettere in discussione le sue intenzioni, ma la pratica effettuata si chiama ‘capitozzatura’ ed è vietata perché tagliando rami così grandi si aprono grosse ferite che la pianta non riesce a cicatrizzare permettendo l'ingresso di organismi nocivi, inoltre eliminando quasi totalmente il fogliame le si crea una sorta di asfissia che non le permette di mantenere vive le sue parti legnose facendole così seccare e portando la pianta ad una morte progressiva. Se l'intento del Sig. Senese era, come comprensibile, assicurarsi una bella fronda ombrosa e balsamica per la propria clientela allora secondo noi è stato mal consigliato, come a quanto pare molti proprietari di giardini e lo stesso Comune di Sanremo che dal 2008 pratica la ‘capitozzatura’ sui platani di piazze, strade e frazioni, disattendendo la normativa, con i risultati che conosciamo bene. Restiamo infatti sempre molto stupiti di come in tanti sembrerebbero voler liberarsi dei propri alberi ad alto fusto con tagli drastici che non solo li fanno seccare, ma che inoltre rendono il paesaggio di tutti estremamente degradato. Ecco forse anche per questi giardini le intenzioni sarebbero state diverse, resta quindi da capire quali siano i consigli ricevuti”.