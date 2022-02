Sanremo: conferimento rifiuti ingombranti, disavventura per un lettore

Un nostro lettore Valerio Marsiglia ha voluto condividere una disavventura successa stamani nel tentativo di buttare via alcuni rifiuti ingombranti nell'eco centro di Valle Armea a Sanremo.

"Alle ore 7,40 mi reco al centro di raccolta rifiuti ingombranti del Comune di Sanremo in via Quinto Mansuino 12 per poter smaltire una lavatrice e dei rifiuti cosiddetti ingombranti ma vengo rimandato via perchè l'operatore gentilmente mi comunica che dai primi di gennaio 2022 per poter conferire al centro bisogna rispettare la nuova norma: accesso solo il mattino per utenze domestiche solo con Autovettura e nei pomeriggi del martedì e giovedì con mezzi diversi da autovetture".



"Premetto che mi sono recato con un piccolo motocarro uso proprio e quindi non rientrando nella categoria veicolo non ho potuto conferire i suddetti rifiuti. Nel sito sia del comune di Sanremo che di Amaie Energia riporta orari conferimento con conformi a quanto detto in quanto e' specificato dal lunedì al sabato ore 7,30 - 12,00 utenze domestiche nei pomeriggi di martedì e giovedì utenze non domestiche senza differenze per categorie veicoli. La domanda sorge spontanea è possibile che un privato cittadino debba perdere tempo inutilmente per difetti di comunicazione e cavilli burocratici?"