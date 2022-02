Vaccini: il Presidente della Regione Giovanni Toti: “In Liguria superate le 900mila dosi booster somministrate”

“In Liguria abbiamo superato le 900.000 (900.378) dosi booster somministrate. La copertura con terza dose sul totale delle persone che hanno effettuato la seconda da più di 4 mesi è del 82,99%. Grazie a tutti i liguri che hanno creduto nella scienza stiamo finalmente uscendo dalla quarta ondata, con una circolazione delle virus che scende in maniera costante”.

Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’andamento della campagna vaccinale.

“Regione Liguria è pronta a recepire le direttive del Ministero della Salute - ha aggiunto il presidente Toti - dopo il via libera dalla Commissione tecnico scientifica e dell'Agenzia italiana del farmaco alla somministrazione della quarta dose ai soggetti gravemente immunodepressi. Intanto in Liguria continuano anche le vaccinazioni nella fascia 5-11 anni con 24.639 prenotati e 22.485 vaccinati. Ricordo che in questa fascia d’età circa un quarto della platea (78.000 bambini) è guarita la malattia. Questo vuole dire che la metà della fascia 5-11 anni è già immunizzata”.