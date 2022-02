Vallecrosia: serie di lavori e conseguenti divieti la prossima settimana in via Santa Croce e via Don Bosco

Da lunedì prossimo e fino al 18 marzo via Santa Croce a Vallecrosia verrà chiusa al transito nei giorni feriali nella fascia oraria 8.30-12 e 13-17.30. La chiusura sarà necessaria per lavori di estensione della rete gas. Al termine di ogni fascia oraria verrà garantita la riapertura della circolazione a cura della ditta Idri.

In via Don Bosco, invece, dal civico 27 all’intersezione con via Colonnello Aprosio, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6.30 di lunedì alle 18 di sabato prossimo. Verrà anche istituito il divieto di transito in via Don Bosco, dal civico 27, sempre da lunedì a sabato prossimi nella fascia oraria 8-18, per la realizzazione di cavidotti interrati da parte di Enel distribuzione.