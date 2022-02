Google Maps e le indicazioni per la Statale 20 del Tenda: un nostro lettore "E' successo anche a me"

Un nostro lettore Mauro Streri di Cervasca, piccolo centro della provincia di Cuneo, ci ha scritto dopo aver letto l’articolo sulle indicazioni di Google Maps relative alla statale 20 del Colle di Tenda:

"La scorsa settimana sono venuto a vedere la fioritura della mimosa con mia moglie dalle vostre parti, precisamente a Vallebona. Ebbene Google Maps mi indicava come strada più veloce proprio il Colle di Tenda. La cosa mi ha lasciato interdetto, ma pensavo ad un errore del mio smartphone. Evidentemente non è così: visto l’errore ho scaricato un’altra app (TomTom AmiGo) che non prendeva proprio in considerazione il Colle di Tenda”.