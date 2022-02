Castelvittorio: mobilitazione di soccorsi per un 85enne trovato incosciente in località Case Sparse

Mobilitazione di soccorsi, nel primo pomeriggio di oggi a Castelvittorio per un uomo di 85 anni trovato incosciente per strada, in località Case Sparse.

Le condizioni dell’uomo, apparse subito critiche, hanno consigliato la richiesta dell’elicottero Grifo 1, dopo l’arrivo del personal medico del 118 e le forze dell’ordine.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica anche se pare una caduta accidentale. L’uomo versa in pericolo di vita. L’elicottero sta cercando di portare il personale sanitario sul posto ma le avverse condizioni meteo rischiano di spostare il luogo di rendez-vous più in bassa quota.