Festival di Sanremo, sarà Amadeus quater? “Se sì, solo con Fiorello sul palco”

Ormai sembra solo una formalità, mancano soltanto le conferme dei diretti interessati. Tutto lascia propendere per un Amadeus quater, il poker del conduttore alla guida del Festival di Sanremo dopo il successo incontrastato dell'ultima edizione.

Intervistato da Bruno Vespa a 'Porta a Porta', Amadeus prima non si è sbilanciato trincerandosi dietro un “ne parleremo con Fuortes”, ma si è poi ammorbidito alla vista di Fiorello: “Non so se ci sarà il quater, ma se ci sarà, sarà solo con lui”.

E Fiorello ha rincarato la dose: “Certo che lo farà, sono sicuro, lui a Sanremo ha già preso la casa”.