Bordighera: proseguono i lavori alla scuola dell'infanzia di via Napoli, sopralluogo del Sindaco (Foto)

Sono in fase avanzata i lavori di costruzione della nuova scuola d’infanzia di Bordighera, in via Napoli, nonostante nei mesi scorsi l’emergenza sanitaria abbia fortemente inciso sulla presenza di maestranze e sulla disponibilità di forniture.

All’interno sono già stati posati i corpi illuminanti, i pavimenti e gli infissi; è terminata anche la tinteggiatura ed entro un mese si procederà con l’arredamento, scelto “a misura di bambino” secondo criteri di funzionalità e sicurezza. Nel frattempo in questi giorni è in corso di realizzazione l’impianto antincendio nel parcheggio sottostante l’edificio.

Seguiranno gli interventi nell’area esterna, per la sistemazione delle zone verdi e per il completamento dei rivestimenti a terra e delle scalinate d’accesso; è inoltre prevista la riqualificazione del parco giochi. Fase finale prima della programmazione dell’ingresso degli alunni sarà infine il collaudo degli impianti.

“Un grande progetto - è il commento del Sindaco Vittorio Ingenito - che abbiamo seguito settimana dopo settimana e che ormai è vicinissimo a divenire realtà. L’edificio, che garantirà massima sicurezza e una altissima efficienza energetica a consumo zero, è stato concepito per offrire ai bambini ambienti ricchi di luce naturale ed affacciati sul verde, che potranno tra l’altro essere modulati per rispondere a diverse esigenze di spazio. Ringrazio i progettisti e l’Ufficio Tecnico del Comune, che hanno impiegato sistemi costruttivi innovativi ponendoli “al servizio” dei piccoli alunni.”.