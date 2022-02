Sanremo: falso allarme per un incendio in appartamento, soccorsi in corso Mombello

Falso allarme nel pomeriggio in corso Mombello a Sanremo per un incendio all'interno di un appartamento. Secondo una prima ricostruzione sembra che qualcuno abbia dato l'allarme dopo aver visto del fumo proveniente da un appartamento in un corridoio della palazzina.

In realtà si presume che il fumo sia stato generato da dei lavori in corso nelle immediate vicinanze. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, una pattuglia della polizia e un'ambulanza di Sanremo Soccorso.

L'allarme è rientrato pochi minuti dopo quando i soccorsi hanno potuto appurare l'assenza di qualsivoglia pericolo. Nelle prime fasi di accertamento è stato necessario bloccare il traffico lungo la via verso il mare.