Imperia: a fuoco stanotte il tetto e una stanza di un'abitazione, le fiamme partite da alcuni magazzini

Una stanza e parte del tetto di un’abitazione di strada Vicinale Cascine a Imperia, sono andati distrutti stanotte, da un incendio divampato da alcuni magazzini adibiti a ricovero attrezzi.

Le fiamme sono partite intorno all’1.30 e i residenti dell’abitazione hanno chiamato i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, prontamente intervenuti.

L’intervento di spegnimento è andato avanti per circa quattro ore e, solo questa mattina alle 5.40 è cessato l’allarme con la bonifica del rogo. Al momento sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incendio.

Paura per gli occupanti dell’abitazione che, fortunatamente, non sono rimasti feriti o intossicati.