Il Festival raccontato dalle persone in città: prima serata promossa e Sanremo... anche

Il Festival di Sanremo è partito. A parte il boom di ascolti e le polemiche per Achille Lauro, la gente che cosa ne pensa di questa 72ª edizione? Siamo andati in giro a sondare l'umore delle persone che questa mattina si trovavano assiepate alle transenne e vicino al Teatro Ariston.

C'è chi arriva da Ventimiglia, un sindaco, chi è qui per lavoro perché ieri sedeva tra il pubblico del Teatro Ariston ma anche chi il Festival lo ama così tanto da venire a Sanremo da 10 anni per cercare di vedere più vip possibili. Insomma tante storie diverse. Il sentire comune promuove la serata a pieni voti, sia per la conduzione targata Amadeus, con il sostegno di Fiorello ma anche per il livello delle prime 12 canzoni e le votazioni.