Taggia: parcheggio nella buca delle Palme, Manni replica "Sindaco illusionista, è solo bravo a giocare con i numeri"

Per l'esponente di minoranza le varianti al progetto approvate in corso d'opera hanno portato quasi al raddoppio del costo inizialmente preventivato . "Il parcheggio è stato approvato per un importo dì 770mila euro? Allora cosa significa il ribasso della ditta che si offre di fare il parcheggio per 460mila euro, più iva? Il ribasso non dovrebbe costituire un risparmio? - si chiede Manni che poi aggiunge - Vale la pena ricordare che il ricorso alle varianti in corso d’opera è una pratica che è già finita nel mirino dell’ANAC".

Entrando sulla questione delle migliorie apportate al progetto iniziale, Manni dice: "Si è parlato di una pavimentazione rivista affinché fosse in continuità con il viale, perché questo non esisteva al momento della progettazione del parcheggio? Se le spese in più non sono dovute alla necessità dì trasformare un piano rialzato in area manifestazioni allora vuol dire che si farà l’anfiteatro al posto del parcheggio di via Caboto? - conclude Manni - Diciamo solo che il sindaco è bravo a giocare con i numeri ma non abbastanza da darla a bere a tutti!"