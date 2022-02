Taggia: Buca delle Palme, Conio a Manni "Maldestro tentativo pre elettorale con numeri falsi, la cittadinanza giudichi il risultato"

"Lascio giudicare alla cittadinanza il risultato, perché rispondiamo prima a loro che ai numeri. La realtà è che abbiamo consegnato qualcosa di più di un parcheggio. Questa è programmazione: guardare alle necessità odierne e dimostrare lungimiranza verso il futuro della nostra città, nel miglioramento dei servizi offerti".

Il sindaco di Taggia, Mario Conio, rispedisce al mittente le accuse del consigliere comunale Mario Manni circa i costi sostenuti dal Comune per rifare il parcheggio della Buca nel viale delle Palme (LINK). L'esponente di minoranza ha detto che i costi sono lievitati a causa delle varianti al progetto apportate in corso d'opera, indice di una mancanza di programmazione da parte dell'amministrazione. Sui costi sostenuti il primo cittadino sostiene che la spesa sia differente rispetto a quanto detto dal consigliere: "In un'ottica di trasparenza, ci tengo comunque a dire quelli che sono stati i costi per sistemare le annose problematiche della buca delle palme e costruire anche un parcheggio che fosse degno di tale nome, andando a riqualificare un'area che fino a quel momento era nel degrado. Visto che di numeri parla il consigliere Mario Manni, ci tengo a ricordarglieli con precisione, perchè quelli da lui forniti sono ben lontani dalla realtà. Il parcheggio è stato approvato il 24 ottobre 2019, per un importo complessivo di 770mila euro così suddiviso, circa 600mila euro di lavori e 170mila euro di somme a disposizione. I lavori sono stati aggiudicati lo stesso anno per l’importo complessivo di 770mila euro, suddivisi in 456mila euro di lavori e 313mila euro di somme a disposizione. Durante l’esecuzione, è stata fatta una perizia di variante che ha mantenuto il valore complessivo inalterato, ribadisco, 770mila euro, per la modifica e l’integrazione di alcuni interventi. Abbiamo apportato delle migliorie per fornire alla città un’opera migliore un parcheggio che fosse un reale ampliamento del viale delle palme, un’area dove potremo realizzare manifestazioni e meglio inserita nel contesto urbano".

Qual è stata la spesa invece per le modifiche sul piano rialzato? "Abbiamo investito risorse proprie, per: una finitura della pavimentazione in continuità con l'idea del viale delle palme; lampioni di maggior pregio per circa 25mila euro; oltre a circa 3mila euro in collaborazione con Rivieracqua per l’allaccio antincendio. I costi sono quindi aumentati di circa 150 mila euro, non per errori ma proprio per una questione di programmazione e attenzione verso la città" - risponde Conio.