Covid in provincia di Imperia: in 24 ore cala di oltre 600 unità il totale dei positivi, 3 morti all'Ospedale di Sanremo

Sono 4248 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 36.144 tamponi tra molecolari (3.218) e antigenici rapidi (32.926) registrati nelle ultime 24 ore. In Asl 1 imperiese i nuovi casi sono 426, a Savona 804, a Genova 2466 e a La Spezia 536.

In provincia di Imperia cala il numero totale dei positivi, 632 in meno, così come quello dei soggetti in sorveglianza attiva, 74 in meno. Si registrano 5 nuovi ricoveri in Ospedale.