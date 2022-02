Teatro comunale di Ventimiglia, Scibilia: "Uno spazio culturale che deve essere riaperto"

"U 7 de mazu d'u 1904, u Cumendatu' Hanbury u fàva una d'e sou tante generuse dunaciun ai ventemigliesi: in tocu de terra in Sestiere Sant'Agostino per la costruzione di un Politeama onde incoraggiare la Società negli scopi che si è prefissata di accrescere il decoro e l'attraenza della città".

Gli Esercenti ventimigliesi, costitutiti nella ‘Società Anonima Cooperativa fra gli Esercenti’ provvidero così all’appalto di un nuovo Politeama con facciata in stile neoclassico-liberty, grazie ai proventi di una civica sottoscrizione di azioni cedute ad un costo equo, sostanzialmente acquistate dai medesimi commercianti ventimigliesi. Il Presidente della Società era Angelo Maccario e Vice era Thomas Hanbury, il quale aveva messo a disposizione il terreno dove edificarlo.

"Una storia fantastica – dichiara Sergio Scibilia presidente cittadino di Confesercenti – che ha visto gli operatori commerciali protagonisti di una grande sottoscrizione che ha permesso di avere un Teatro Politeama di grande livello”.

Oggi la Tempesta Alex che ha invaso di fango le quinte del Teatro e la pandemia che ha impedito l'accesso al pubblico, hanno riportato indietro le lancette e le immagini delle porte d'ingresso da via Aprosio, chiuse, senza pubblico, come fu per un lungo periodo negli anni '80, con la stagione teatrale annullata, l'appalto per la programmazione cinematografica scaduto.

"Confesercenti è fiduciosa sulla volontà del Comune di riprendere le attività culturali, di ridare energia alla nostra città, di sgomberare le scalinate esterne del Politeama da accampamenti e pic-nic, di ritornare ad avere il cinema anche a Ventimiglia. Chiediamo al Comune di riprogrammare il calendario della stagione teatrale, di aprire un bando per l'affidamento della gestione cinematografica e di nuove iniziative che possono svolgersi all'interno di uno spazio polivalente, dove è possibile creare altre attività. La Confesercenti è pronta ad offrire la massima collaborazione e condivisione affinchè si possa ritornare allo spirito nell'inizio '900 e alle volontà della Società Anonima Cooperativa fra gli Esercenti".