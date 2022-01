Desideri tornare in forma eliminando la cellulite e migliorando l’elasticità e la tonicità della pelle?

La cellulite è un inestetismo molto diffuso che affligge molte donne e sono tanti i trattamenti pensati proprio per risolvere questo problema. Dalle classiche creme a base di principi attivi ai bendaggi ed impacchi a base di fanghi e quant’altro. E’ da poco disponibile presso il Centro Estetico Positive ad Arma di Taggia un nuovo tipo di trattamento anticellulite capace di contrastare efficacemente questo inestetismo.

Stiamo parlando di un macchinario all’avanguardia per quanto riguarda il mondo del dimagrimento e della lotta alla cellulite. Questo macchinario racchiude in sé tutti i benefici del tapis roulant, l’effetto “sottovuoto” del vacuum e quello “thermal” degli infrarossi.

L’azione di Vacu Magic sfrutta la doppia funzione dell’attività fisica e del vacuum con infrarossi. Metodi naturali ed indolori in una sola seduta per un risultato garantito già dopo 12/20 cicli di trattamento.

Una sessione di allenamento dura circa 30 minuti e consente di bruciare fino a 2000 calorie.

Con le sedute di Vacu MAGIC si può:

- eliminare la cellulite dalle zone critiche come quella dei fianchi, cosce, pancia e glutei

- migliorare la circolazione sanguigna e del sistema linfatico

- migliorare l’elasticità e la tonicità della pelle

- eliminare la ”sindrome dei piedi freddi”

- trattare le vene varicose

- migliorare le proporzioni corporee

- perdere i chili in eccesso

- migliorare lo stato psicofisico

Se desideri eliminare per sempre gli inestetismi dovuti ai chili di troppo ed alla cellulite, prenota subito la tua prova gratuita presso il centro Estetico positive by Giorgia in via San Francesco, 246 ad Arma di Taggia.

Il team di Estetica Positive svolge il proprio lavoro con amore e passione in un ambiente confortevole e rilassante. Qui potrai trovare anche altri trattamenti come epilazione laser o ceretta, manicure con semipermanente, gel e acrigel, pedicure estetico con semipermanente e tradizionale, trattamenti viso e corpo, massaggio drenante, rilassante, sportivo e laminazione ciglia e sopracciglia.

Se desideri avere ulteriori informazioni chiama al 379 1727037 o visita la pagina Facebook.