Logopedista e Vocal Trainer: l'elemento chiave per la voce

Il logopedista è una figura sanitaria che opera, generalmente nell'ambito della comunicazione e linguaggio, occupandosi dell'educazione e della rieducazione dove vi sono presenti patologie che provocano disturbi della voce e del linguaggio, problemi di apprendimento e anche nella deglutizione; ma oggi il logopedista ricopre anche la figura di vocal trainer.

Di cosa si occupa il vocal trainer?

Attori, doppiatori, speaker, cantanti, ma anche insegnanti o dipendenti di call center...tutte quelle professioni dove la voce è lo strumento principale possono trovare un gran beneficio affidandosi alla professionalità di un vocal trainer.

Tradizionalmente e in modo errato, si pensa che queste figure professionali, avessero solo bisogno, per migliorare la propria didattica vocale, di lezioni di canto o di dizione, quindi della classica figura del Maestro di canto, ma in realtà il vocal trainer è un esperto di meccanica laringea e di metodologie vocali, occupandosi del vocal training, ovvero allenamento vocale, del suo assistito.

Tutte quelle persone che fanno largo uso della voce, come anche avvocati o politici, possono trarne benefici, aumentando la resistenza della voce, riducendo la stanchezza vocale, costruendo nuovi suoni e nell'insieme dando uno standar qualitativo alla voce, alto e performante.

Purtroppo ancora oggi la figura di Vocal Trainer non è ben conosciuta e molti non conoscono la differenza tra Vocal Coach e Vocal Trainer, proprio per questa mancanza di informazioni e per la mancanza di istituzioni professionali dedite alla formazione di questa professione, nel settore sono nate molte figure non qualificate, che possono provocare danni anziché benefici, quindi è importante rivolgersi sempre a professionisti qualificati nel settore.

Tra i professionali nel panorama italiano spicca Emanuele D'Onofrio, logopedista e vocal trainer di lunga e provata esperienza che si sta distinguendo dai vari colleghi, curando la voce di numerosi persone dello spettacolo, tra cantanti, attori, VIP e personaggi televisi, tra queste possiamo nominare Enzo Avitabile, Serena Autieri, Peppino di Capri, Eduardo de Crescenzo, Sal Da Vinci, Raffaella Fico, Guendalina Tavassi, Fatima Trotta, così come altri attori della serie televisiva di Gomorra.

Biografia

Emanuele D'Onofrio nasce a Benevento il 20/09/1988 studia e si laurea in logopedia presso l’universita di Napoli Federico II con il massimo dei voti , consegue successivamente il master in fisiopatologia e riabilitazione della voce diretto dal prof. Ugo Cesari, approfondisce successivamente lo studio del pianoforte .

Oggi Dottore logopedista, Emanuele D’Onofrio è esperto in fisiopatologia e riabilitazione della voce cantata e recitata, lavora come logopedista Vocal Trainer in collaborazione col Foniatra Prof. Ugo Cesari

Emanuele D'Onofrio:

Instagram: https://www.instagram.com/emanueledonofrio_logopedista/

Facebook: https://www.facebook.com/emanuele.donofrio.14