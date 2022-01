Confesercenti saluta l’imminente inizio del Festival: “Sanremo diventa il sogno di milioni di italiani, la meta che tutti vorrebbero raggiungere”

“Un appuntamento storico - interviene Domenico Alessi presidente cittadino di Confesercenti - una tradizione irrinunciabile, una vera festa per Sanremo e per tutta l’Italia. Ricordiamo che questo è l’evento più storico per la Rai, il più importante che 'blocca' per diversi giorni la programmazione televisiva, in cui si parla e passano immagini di una Sanremo legata alla musica, al glamour, con gioia e felicità. Dal palco dell’Ariston, Sanremo diventa una capitale mondiale, diventa la città più conosciuta per diversi giorni, la città dei fiori. Sanremo diventa il sogno di milioni di italiani, la meta che tutti vorrebbero raggiungere. Il Festival di Sanremo è una vera linfa vitale per la nostra economia, per la nostra provincia, che ci permette di essere attrattivi e conosciuti tutto l’anno, 365 giorni, che richiama turisti durante e oltre i giorni del Festival. Un evento imbattibile è insostituibile, da tenerci ben stretto e coccolare ogni anno. Anche questa, malgrado la pandemia, sarà sicuramente un’altra bellissima edizione, con un Amadeus sempre più esplosivo, con la città che esploderà di musica e colori , con tanta voglia di divertirsi e passare qualche ora in spensieratezza”.

“Buon festival a tutti - conclude Alessi - buon lavoro a tutte le nostre attività”.