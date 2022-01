Coronavirus: nel Principato di Monaco 98 nuovi casi, morto un uomo di 72 anni

Oggi sono stati rilevati 98 nuovi casi positivi di covid nel Principato di Monaco. Il bilancio sanitario si attesta quindi a 7.041 persone con coronavirus dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore si registra anche la morte di un residente di 72 anni per un totale di 45 vittime.

Sono 44 le persone assistite: 40, di cui 23 residenti, sono ricoverate in ospedale. Altri quattro pazienti, tra cui un residente, sono in terapia intensiva.

Salgono a 140 i guariti, in totale 6.567.

L'Home Monitoring Center ha sotto controllo 317 persone invitate a rimanere in casa.