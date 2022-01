Bordighera: a Palazzo del Parco lo spettacolo “Pigiama per sei” con Antonio Cornacchione e Max Pisu

Si chiude martedì 25 gennaio (ore 21) “Fughe di Teatro…e di Umorismo a Bordighera”, rassegna di teatro comico a Palazzo del Parco curata da Nidodiragno produzioni e da Claudia Claudiano, finanziata dal Comune di Bordighera. In scena lo spettacolo “Pigiama per sei” una commedia esilarante, vero meccanismo a orologeria scritto da Marc Camoletti con la direzione di Marco Rampoldi e con un cast di ben sei attori: l’inedito duo comico Antonio Cornacchione e Max Pisu guida le “danze” insieme a una delle migliori attrici teatrali italiane, Laura Curino, alla versatilissima Rita Pelusio ed ai divertentissimi Roberta Petrozzi e Rufin Doh Zeyenouin.

La storia offre il più classico dei triangoli: lui, lei, l'altra. Che diventa un rombo, nel momento in cui si scopre che il vecchio amico, invitato dal marito per fungere da alibi durante l’incontro clandestino con l’amante, è a sua volta l'amante della moglie.

Ma la figura diventa un poligono complesso, nel momento in cui la cameriera mandata da un’agenzia, complice il destino beffardo che vuole che porti lo stesso nome, viene scambiata per l'amante del marito dall’amico, ma è costretta a interpretare il ruolo di amante di quest'ultimo agli occhi della moglie, che è ovviamente gelosa, ma non può svelarsi finché… Finché ognuno è costretto a interpretare un ruolo diverso a seconda di quali siano le persone presenti nella stanza, in un crescendo turbinante di equivoci e risate. Pigiama per sei è il tipico meccanismo perfetto.

Un testo in cui lo spettatore si appassiona, immedesimandosi involontariamente, per capire come i vari personaggi riusciranno a trovare soluzioni a situazioni che diventano via via più intricate, fino allo scioglimento dovuto all'arrivo di un ulteriormente inaspettato (e pericoloso) deus ex machina.

Uno spettacolo lieve, veloce, divertente, che non rinuncia però a fare uno spaccato impietoso della vacuità che caratterizzava i rapporti personali nel pieno degli anni ’80 in cui il testo è nato, ma che non è migliorata ai nostri giorni.

La rassegna “Fughe di Teatro…e di Umorismo” a cura della Cooperativa CMC Nidodiragno e Claudia Claudiano chiude la stagione con riscontri positivi da parte del pubblico, che ha risposto con entusiasmo nonostante il periodo, prima con Maurizio Lastrico, poi con la commedia che ha visto in scena Giacomo Poretti e Daniela Cristofori.

Info biglietti e prenotazioni Tel. 0184/544633 dal lunedì al venerdì h 9-13 / 15-18

Il botteghino sarà aperto presso Ufficio IAT di Bordighera questo giovedì 20 gennaio dalle 15.30 alle 17.30 ed inoltre la sera dello spettacolo presso il Palazzo del Parco in via 1° maggio dalle 18.

Costo biglietto 20 euro.