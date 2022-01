CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 11 gennaio 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Tabarin del cinema Centrale di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone Italiana

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ME CONTRO TE – PERSI NEL TEMPO – ore 15.30 - 17.00 - 18.30 - di Gianluca Leuzzi - con Luigi Calagna, Sofia Scalia, Michele Savoia, Antonella Carone, Pierpaolo Zizzi - Commedia - "É un giorno speciale per Luì, che finalmente sta per ricevere il diploma da scienziato, e come sempre Sofì è lì al suo fianco a sostenerlo e a dargli coraggio. All'evento non può poi di certo mancare Pongo, il loro amico di sempre. Ancora una volta però, il Signor S e la fedele Perfidia, cercheranno di insidiare i Me Contro Te ma Sofì, con i suoi poteri di fata, e Luì, con la migliore tecnologia degna di un vero scienziato, daranno del filo da torcere ai loro nemici. Qualcosa va storto però e la magia catapulterà tutti in luoghi ed epoche lontane... persi nel tempo! In questo magico viaggio i Me Contro Te scopriranno di avere dei nuovi amici e conosceranno una nuova, agguerritissima nemica. Una fantastica ed emozionante avventura al cinema per Luì e Sofì, piena di sorprese e con tanto divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie…”

Voto della critica: **

- SPIDER-MAN - NO WAY HOME – ore 21.00 – di Jon Watts - con Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Alfred Molina - Azione - "Peter Parker, alias Spider-Man, parte per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned ed MJ. Peter è determinato a godersi un po' di tempo libero e a non indossare il costume del suo alter ego, ma purtroppo ci pensa Nick Fury a fargli cambiare idea quando arriva a chiedergli aiuto per sconfiggere delle creature elementali che stanno creando il caos nel continente…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone Italiana

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone Italiana

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone Italiana

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone Italiana

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- MATRIX RESURRECTIONS – ore 16.00 - 21.00 – di Lana Wachowski - con Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff – Fantascienza/Azione - "In un mondo in cui esistono due distinte realtà - il quotidiano e ciò che giace sotto la superficie - Thomas Anderson dovrà scegliere se seguire il coniglio bianco ancora una volta. La scelta è l'unica via per essere dentro o fuori Matrix, che è più forte, più sicura e più pericolosa di prima…”

Voto della critica: ****

- THE KING'S MAN – LE ORIGINI – ore 18.40 – di Matthew Vaughn - con Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander – Azione/Avventura/Commedia - "Quando i peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite, un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli. Avrà così origine la prima agenzia di intelligence indipendente impegnata nella silenziosa difesa dell'umanità intera…”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- LA BEFANA VIEN DI NOTTE II – LE ORIGINI – ore 16.00 - di Paola Randi - con Monica Bellucci, Zoe Massenti, Alessandro Haber, Luigi Luciano, Guia Jelo - Commedia - "La vicenda è ambientata nel XVIII secolo e segue le vicende di Paola, una ragazzina di strada, che inavvertitamente manda all'aria i piani del Barone De Michelis. De Michelis ha un odio sconfinato verso le streghe e la piccola Paola si ritrova in men che non si dica sul rogo. Per fortuna, grazie all'intervento di Dolores, una strega buona che dedica la sua vita ad aiutare i bambini, Paola sfugge alla morte e scopre che il destino ha in serbo per lei qualcosa di incredibile…”

Voto della critica: ***

- HOUSE OF GUCCI – ore 18.30 – di Ridley Scott - con Lady GaGa, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino, Camille Cottin - Drammatico - "Ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia che ha fondato Gucci. La casa di alta moda italiana diventata famosa in tutto il mondo. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni. Potere, Creatività, Ambizione, Tradimento, Vendetta e un omicidio. Tutto per il controllo della Maison che portava il nome della loro famiglia…”

Voto della critica: ***

- BELLI CIAO – ore 21.15 – di Gennaro Nunziante - con Pio D'Antini, Amedeo Grieco - Commedia - "Pio e Amedeo sono due amici inseparabili fin dall'infanzia ma che dopo la maturità, nel momento di scegliere quale strada percorrere per il futuro, si sono inevitabilmente allontanati. Pio decide di andare a Milano con il desiderio di entrare nel mondo della finanza, mentre Amedeo rimane nel suo paese d'origine, fiducioso e convinto di poter trovare lavoro in ambiente medico anche al Sud Italia. In effetti, nonostante le scarse capacità mediche, Amedeo riesce a diventare venditore di articoli sanitari e a collaborare con il sindaco per arginare la fuga di cervelli dal meridione. I vecchi amici, però, si rincontreranno di nuovo e proprio nel momento in cui il paese ha bisogno di un finanziamento e l'unica banca disposta a concederlo è quella di Pio, ormai importante manager. Pio e Amedeo, nonostante le scelte di vita opposte, si ritroveranno a combattere per lo stesso obiettivo…”

Voto della critica: **

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- MATRIX RESURRECTIONS – ore 20.45 – di Lana Wachowski - con Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff – Fantascienza/Azione - "In un mondo in cui esistono due distinte realtà - il quotidiano e ciò che giace sotto la superficie - Thomas Anderson dovrà scegliere se seguire il coniglio bianco ancora una volta. La scelta è l'unica via per essere dentro o fuori Matrix, che è più forte, più sicura e più pericolosa di prima…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Non Pervenuta

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- THE KING'S MAN – LE ORIGINI – ore 18.45 - 21.00 – di Matthew Vaughn - con Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander – Azione/Avventura/Commedia - "Quando i peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite, un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli. Avrà così origine la prima agenzia di intelligence indipendente impegnata nella silenziosa difesa dell'umanità intera…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





