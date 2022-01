CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 2 gennaio 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 3 dell'Ariston di Sanremo e alla Sala 2 del cinema Imperia di Oneglia

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- ME CONTRO TE – PERSI NEL TEMPO – ore 15.30 - 17.00 - 18.30 - 20.00 - 21.30 – di Gianluca Leuzzi - con Luigi Calagna, Sofia Scalia, Michele Savoia, Antonella Carone, Pierpaolo Zizzi - Commedia - "É un giorno speciale per Luì, che finalmente sta per ricevere il diploma da scienziato, e come sempre Sofì è lì al suo fianco a sostenerlo e a dargli coraggio. All'evento non può poi di certo mancare Pongo, il loro amico di sempre. Ancora una volta però, il Signor S e la fedele Perfidia, cercheranno di insidiare i Me Contro Te ma Sofì, con i suoi poteri di fata, e Luì, con la migliore tecnologia degna di un vero scienziato, daranno del filo da torcere ai loro nemici. Qualcosa va storto però e la magia catapulterà tutti in luoghi ed epoche lontane... persi nel tempo! In questo magico viaggio i Me Contro Te scopriranno di avere dei nuovi amici e conosceranno una nuova, agguerritissima nemica. Una fantastica ed emozionante avventura al cinema per Luì e Sofì, piena di sorprese e con tanto divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie…”

Voto della critica: n.p.

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- SPIDER-MAN - NO WAY HOME – ore 15.00 - 18.00 - 21.00 – di Jon Watts - con Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Alfred Molina - Azione - "Peter Parker, alias Spider-Man, parte per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned ed MJ. Peter è determinato a godersi un po' di tempo libero e a non indossare il costume del suo alter ego, ma purtroppo ci pensa Nick Fury a fargli cambiare idea quando arriva a chiedergli aiuto per sconfiggere delle creature elementali che stanno creando il caos nel continente…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LA BEFANA VIEN DI NOTTE II – LE ORIGINI – ore 15.00 - 17.10 - 19.20 - di Paola Randi - con Monica Bellucci, Zoe Massenti, Alessandro Haber, Luigi Luciano, Guia Jelo - Commedia - "La vicenda è ambientata nel XVIII secolo e segue le vicende di Paola, una ragazzina di strada, che inavvertitamente manda all'aria i piani del Barone De Michelis. De Michelis ha un odio sconfinato verso le streghe e la piccola Paola si ritrova in men che non si dica sul rogo. Per fortuna, grazie all'intervento di Dolores, una strega buona che dedica la sua vita ad aiutare i bambini, Paola sfugge alla morte e scopre che il destino ha in serbo per lei qualcosa di incredibile…”

Voto della critica: ****

- DIABOLIK – ore 21.30 – di Marco Manetti, Antonio Manetti - con Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Claudia Gerini, Vanessa Scalera - Azione/Avventura/Poliziesco - "Clerville, anni '60. Diabolik, un ladro privo di scrupoli la cui vera identità è sconosciuta, ha inferto un altro colpo alla polizia, sfuggendo con la sua nera Jaguar E-type. Nel frattempo c'è grande attesa in città per l'arrivo di Lady Kant, un'affascinante ereditiera che porterà con sé un famoso diamante rosa. Il gioiello dal valore inestimabile non sfugge all'attenzione di Diabolik che, nel tentativo di rubarlo, rimane incantato dal fascino irresistibile della donna. Ma poi la vita stessa del ladro è in pericolo: l'incorruttibile e determinato Ispettore Ginko e la sua squadra hanno trovato il modo di intrappolare il criminale, e questa volta Diabolik non sarà in grado di uscirne da solo…”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SING 2 – SEMPRE PIU’ FORTE – ore 15.00 - 17.15 – di Garth Jennings, Christophe Lourdelet - con le voci di Frank Matano, Jenny De Nucci, Valentina Vernia, Zucchero – Animazione/Commedia - "In questo sequel i protagonisti dovranno abbandonare il Moon Theatre per esibirsi sul palco di una grande città e intraprendere una missione per trovare la leggenda del rock Clay Calloway e convincerlo a tornare sul palco…”

Voto della critica: ***

- BELLI CIAO – ore 19.20 - 21.30 – di Gennaro Nunziante - con Pio D'Antini, Amedeo Grieco - Commedia - "Pio e Amedeo sono due amici inseparabili fin dall'infanzia ma che dopo la maturità, nel momento di scegliere quale strada percorrere per il futuro, si sono inevitabilmente allontanati. Pio decide di andare a Milano con il desiderio di entrare nel mondo della finanza, mentre Amedeo rimane nel suo paese d'origine, fiducioso e convinto di poter trovare lavoro in ambiente medico anche al Sud Italia. In effetti, nonostante le scarse capacità mediche, Amedeo riesce a diventare venditore di articoli sanitari e a collaborare con il sindaco per arginare la fuga di cervelli dal meridione. I vecchi amici, però, si rincontreranno di nuovo e proprio nel momento in cui il paese ha bisogno di un finanziamento e l'unica banca disposta a concederlo è quella di Pio, ormai importante manager. Pio e Amedeo, nonostante le scelte di vita opposte, si ritroveranno a combattere per lo stesso obiettivo…”

Voto della critica: **

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- SUPEREROI – ore 19.30 – di Paolo Genovese - con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Greta Scarano, Vinicio Marchioni, Linda Caridi - Commedia - "Servono i superpoteri per amarsi tutta una vita, Anna e Marco lo sanno bene. Lei è una fumettista dal carattere impulsivo, nemica delle convenzioni; lui un professore di fisica convinto che ogni fenomeno abbia la sua spiegazione. A tenerli insieme è un'incognita che nessuna formula può svelare…”

Voto della critica: **

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- MATRIX RESURRECTIONS – ore 17.00 - 20.30 – di Lana Wachowski - con Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff – Fantascienza/Azione - "In un mondo in cui esistono due distinte realtà - il quotidiano e ciò che giace sotto la superficie - Thomas Anderson dovrà scegliere se seguire il coniglio bianco ancora una volta. La scelta è l'unica via per essere dentro o fuori Matrix, che è più forte, più sicura e più pericolosa di prima…”

Voto della critica: ****

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- HOUSE OF GUCCI – ore 17.20 – di Ridley Scott - con Lady GaGa, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino, Camille Cottin - Drammatico - "Ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia che ha fondato Gucci. La casa di alta moda italiana diventata famosa in tutto il mondo. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni. Potere, Creatività, Ambizione, Tradimento, Vendetta e un omicidio. Tutto per il controllo della Maison che portava il nome della loro famiglia…”

Voto della critica: ***

- WEST SIDE STORY – ore 20.45 – di Steven Spielberg - con Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez, Rita Moreno – Drammatico/Musical - "La storia d'amore tra i giovani Tony e Maria, sullo sfondo della lotta tra Jets e Sharks, due gang rivali che si contendono il territorio del West Side, un quartiere popolare di New York…”

Voto della critica: ****

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- MATRIX RESURRECTIONS – ore 16.30 - 21.00 – di Lana Wachowski - con Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff – Fantascienza/Azione - "In un mondo in cui esistono due distinte realtà - il quotidiano e ciò che giace sotto la superficie - Thomas Anderson dovrà scegliere se seguire il coniglio bianco ancora una volta. La scelta è l'unica via per essere dentro o fuori Matrix, che è più forte, più sicura e più pericolosa di prima…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Tripla Programmazione

- 7 DONNE E UN MISTERO – ore 18.30 – di Alessandro Genovesi - con Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Luisa Ranieri - Commedia - "Italia, anni Trenta. In seguito all'inspiegabile omicidio di un imprenditore, nonché marito e padre, un variopinto gruppo di donne riunite nella villa di famiglia per celebrare insieme la vigilia di Natale, si trovano costrette ad affrontare e rivelare l'un l'altra segreti e sotterfugi per cercare di risolvere un mistero che in qualche modo le riguarda tutte. Sono infatti tutte sospettate, chi sarà l'assassina?…”

Voto della critica: **

- WEST SIDE STORY – ore 20.45 – di Steven Spielberg - con Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez, Rita Moreno – Drammatico/Musical - "La storia d'amore tra i giovani Tony e Maria, sullo sfondo della lotta tra Jets e Sharks, due gang rivali che si contendono il territorio del West Side, un quartiere popolare di New York…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Tripla Programmazione

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Tripla Programmazione

- SING 2 – SEMPRE PIU’ FORTE – ore 16.30 – di Garth Jennings, Christophe Lourdelet - con le voci di Frank Matano, Jenny De Nucci, Valentina Vernia, Zucchero – Animazione/Commedia - "In questo sequel i protagonisti dovranno abbandonare il Moon Theatre per esibirsi sul palco di una grande città e intraprendere una missione per trovare la leggenda del rock Clay Calloway e convincerlo a tornare sul palco…”

Voto della critica: ***

Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it