Taggia: 598 tamponi in un solo giorno al centro drive, cresce l'affluenza ma con le nuove regole sulla quarantena i numeri potrebbero calare

Si chiude con 598 tamponi il primo giorno del drive della ASL 1 presso il parcheggio della stazione ferroviaria di Taggia. Il servizio è stato trasferito da Bussana dove in questi giorni si era registrato qualche problema logistico, a causa dell'alta richiesta.

C'è stato un aumento dei tamponi effettuati. Ieri, ad esempio, nell'ultimo giorno dal drive di Bussana sono passate 391 persone e martedì, uno dei giorni con maggiore affluenza, 434. Il nuovo drive di Taggia mette a disposizione lo stesso personale dell'azienda sanitaria e una superficie estesa adatta allo scopo, come si era già potuto vedere quando era stato attivato il servizio di vaccinazione. Rispetto a Bussana migliora anche la capacità di gestione delle numerose persone in coda. Prova ne sia che il traffico su Taggia non ha subito particolari rallentamenti o blocchi, per quanto sostenuto sulla zona, a pochi passi dall'area dei centri commerciali.

In questo frangente in provincia di Imperia vengono analizzati quotidianamente tra i 1200 e i 1500 tamponi. Oltre ai 598 tamponi di Taggia, oggi si registrano anche i 345 di Imperia e i 348 di Ventimiglia. Un dato, quello totale, che oscilla in base all'utenza e si muove in linea con la recrudescenza del virus che sta interessando la nostra provincia.