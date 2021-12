Taggia: l'aumento dei casi Covid cancella la cerimonia delle 'Sequelle', anche quest'anno è stata annullata

Sembrava che, dopo un anno di stop per le restrizioni legate alla pandemia, quest'anno potesse tornare la consegna delle ‘Sequelle’. Invece, purtroppo, a seguito dell’aumento dei contagi, il Comune di Taggia e il Comitato di San Benedetto, hanno deciso di annullare la cerimonia.

Si sarebbe dovuta svolgere il 21 dicembre alle 21 alle Opere Parrocchiali di via Ruffini. Da almeno 30 edizioni questa onorificenza premia il volontariato e l’azione a favore della comunità. "E' proprio così - spiega Uberto Aschero che aggiunge - mai come quest'anno si rispetta questa motivazione andando a premiare i volontari della Protezione Civile comunale. Si tratta di persone che ogni giorno si prodigano per la comunità e che in particolare in questi anni di emergenza sanitaria hanno dato un contributo fondamentale di aiuto e vicinanza alla popolazione. E' giusto riconoscere l'importante sforzo sostenuto a beneficio e salvaguardia di tutta la popolazione tabiese".

La 'sequella' per chi non la conoscesse è un'antica tradizione tabiese. Il termine che dà il nome al premio lo troviamo negli statuti di questo comune risalenti al 1381 per indicare il giuramento di fedeltà e solidarietà che ogni cittadino ha nei confronti del paese del podestà. I tempi sono cambiati ma il volontariato e la voglia di fare del bene nella comunità non sono mai venute meno a Taggia.

La ‘Sequella’ sarà comunque assegnata ma il Covid, purtroppo anche quest’anno ha costretto all’annullamento della bella cerimonia. Andrà a: Rione Orso - Antonella Bignone, Rione Trinità - Patrizia Bargi, Rione Parasio - Antonio Speranza, Rione San Dalmazzo - alla memoria di Giuseppino 'Pepin' Fidale, Rione Ciazzo - Sergio Annuzzi, Rione Piazza Nuova - Nicoletta Cino, Rione Pozzo - Flavio Barlucchi, Rione San Sebastiano - Miriam Barla, Rione Santa Lucia - Manuela Montalbano e Rione Pantano - Davide Maria Gandolfi.