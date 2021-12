Castellaro: cade in scooter in corso Alighieri, donna soccorsa da Croce Verde e automedica

Intervento di Croce Verde e automedica del 118 questa mattina a Castellaro per soccorrere una donna caduta con il proprio scooter in corso Dante Alighieri.

Pare che la donna abbia fatto tutta da sola e che non ci siano altri mezzi coinvolti.

Per fortuna le condizioni della scooterista non sono gravi ed è stata trasportata all'ospedale di Sanremo in codice giallo per accertamenti.