Calcio giovanile: l’Under 11 della Sanremese sarà impegnata domenica nella 'Crystal Cup' a Torino

Domenica prossima la leva 2011 della Sanremese Calcio sarà impegnata a Torino nella Crystal Cup, torneo organizzato dalla We Eventi. Tra le formazioni al via spicca la presenza della Pro Vercelli, compagine storica del calcio italiano.

In vista dell’impegno torinese, il mister Luca Festa ha dichiarato: "Sono molto contento del gruppo. È la prima stagione che li alleno e devo dire che ho trovato ragazzi volenterosi, con grande determinazione e passione per questo sport. Sto cercando di trasmettere ai ragazzi il messaggio che con l’impegno e la dedizione, si possono raggiungere grandi traguardi, senza dimenticare il divertimento che è un ingrediente fondamentale. Ho voluto fortemente partecipare alla Crystal Cup perché affronteremo realtà calcistiche differenti e questo sarà motivo di crescita individuale e di gruppo. Infine, posso dire che allenare la Sanremese è una fortuna dato che dal primo giorno della stagione 2021/2022, la società mi ha permesso di lavorare in serenità e armonia".

Il torneo si svolgerà al campo sportivo di Via Trecate e la Sanremese debutterà alle 10:40 contro il Cimiano, importate società milanese dove è cresciuto il difensore della Sampdoria, Tommaso Augello, e che annovera nel suo organigramma il noto giornalista Tiziano Crudeli, nelle vesti di vice-presidente.