Felici & Veloci, la nuova ricetta di Fata Zucchina: piadina di mela, noci, ricotta e rucola

Lo snack vegetariano per restare leggeri senza rinunciare al gusto

Questa ricetta è FELICE & VELOCE perché…

👉 è ricca di polifenoli che fanno bene al cuore 👉 è ricca di fibre che nutrono la flora batterica intestinale 👉 è impreziosita dal calcio della ricotta e della rucola 👉 è ricca di potassio che regolarizza attività cardiaca e pressione sanguigna Ingredienti (per 4 persone: 1 farfalla a testa) 1 mela

4 noci

80 g di ricotta vaccina

1 manciata di rucola

1 piadina

Procedimento

FASE 1 Con l’aiuto di un tagliabiscotti, tagliate la piadina in 4 pezzi a forma di farfalla e tostateli in padella 1 min. per lato FASE 2 Frullate la rucola (già lavata) con la ricotta fino a ottenere una crema verde omogenea FASE 3 Spalmate la crema verde ottenuta sulle farfalle di piadina FASE 4 Aggiungete a pioggia le noci tritate grossolanamente FASE 5 Aggiungete la mela, già lavata e tagliata a forma di 4 fiori con l’aiuto di un tagliabiscotti (mantenetene la buccia)

