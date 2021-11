Per la rilevazione di perdite d'acqua o problemi di umidità, perché rompere a caso?

Nella ricerca delle perdite così come in quella delle infiltrazioni di acqua spesso ci si sente dire, da chi abitualmente interviene: “cominciamo a rompere e poi vediamo”. Ora non è più così, non è più necessario appunto, partire alla cieca.

Grazie all’utilizzo di tecniche innovative è possibile ricercare il punto di rottura di un tubo, la perdita di una guaina, così come un problema di umidità in modo mirato e senza rompere o demolire a caso.

La soluzione consta di una o più termografie, le quali sono in grado di evidenziare quello che succede dentro una muratura, in un pavimento o in un solaio. In questo modo, a seguito dell’analisi si conoscerà il punto preciso in cui un tubo si è rotto o perde o da dove si genera una infiltrazione d’acqua.

L’intervento prevede un sopralluogo da parte di un tecnico specializzato, il quale esegue tutte le necessarie operazioni in modo autonomo, senza alcuna necessità di altre figure. Similmente ad una sorta di radiografia classica, per far un paragone semplificato quindi, saranno disponibili le informazioni tecniche per chi poi potrà intervenire in modo preciso e non più a caso, con notevole risparmio economico, di tempo e soprattutto di disagio.

La tecnica si presta in modo perfetto anche per l'individuazione delle motivazioni per cui si formino pericolose muffe e punti di umidità sempre spesso difficili da indagare.

I costi di intervento per tale tecnica sono notevolmente inferiori rispetto a qualunque altra tecnica di indagine e soprattutto non sono invasivi lasciando intatta ogni opera civile.

Le apparecchiature impiegate unite all'esperienza dell’operatore su campo, consentono anche un’indagine rapida, mentre la documentazione prodotta può essere utilizzata per contenziosi anche legali in cui la parte danneggiata ha necessità di chiara indagine e precisa documentazione.

Il servizio è disponibile e semplice da richiedere. Con una telefonata ci si accorda sulle modalità di intervento, i tempi ed i costi. Quindi perché non utilizzare questo servizio e “continuare” a rompere a caso?





Per ogni ulteriore informazione o per richiedere un sopralluogo è possibile contattare la Projectstudio al 351 532 98 97 o visitare il sito www.projectstudio.eu.