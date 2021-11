Sanremo: incontro con il Cda del Casinò, Cgil, Cisl e Snalc tornano in sciopero "Proposte irricevibili"

“Sono proposte irricevibili e, quindi, entriamo nuovamente in sciopero”: sono le dichiarazioni di tre delle cinque organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl e Snalc) dei dipendenti del gioco ‘lavorato’, che hanno abbandonato il tavolo delle trattative con il Cda del Casinò di Sanremo.

L’incontro era stato organizzato per fare in modo che l’azienda facesse le proposte ai sindacati, in modo da poter trovare un accordo sull’apertura dei tavolo e la loro riorganizzazione. Tre sindacati hanno subito rotto le trattative proclamando lo sciopero mentre la Uil è rimasta al tavolo per poter andare avanti. Al momento, il sindacato non scende in sciopero, così come l’Ugl.

“Noi abbiamo sempre dato aperture su tutto – ha detto Marilena Semeria della Fisascat Cisl – dai secondi riposi, orari straordinari, rinuncia al pomeriggio pre-riposo, rinuncia a diritti contrattuali e a una programmazione degli orari per la flessibilità e orari spezzati. Loro ci hanno presentato una banca ore che penalizza tutte le voci contrattuali, tolgono il secondo riposo, annulla l’orario straordinario e altro. Sembrava una proposta fatta appositamente per non essere accettata. Sono proposte vessatorie e pesanti, quindi assolutamente irricevibili”.

Come detto la Uil non ha proclamato lo sciopero: “Anche se ogni iscritto è libero di fare quello che vuole in relazione allo sciopero – ha detto Enzo Cioffi - ho ritenuto opportuno di mantenere la trattativa con l’azienda, per modificare la bozza dell’accordo bisogna rimanere al tavolo e tentare di modificarla in modo da andare verso l’interesse dei lavoratori. Alcune organizzazioni sono andate via prima di aprire un reale confronto mentre noi siamo rimasti e, con il Cda ci siamo dati appuntamento a giovedì per riparlarne ancora. Spero che l’azienda abbia recepito le nostre richieste che, di fatto, vanno nella direzione dell’assemblea fatta nell’ultima assemblea”.

“Ringraziamo per la cortesia dell’invito congiunto con gli altri sindacati, ma ribadiamo il netto distacco dalle altre organizzazioni”. Sono le parole dell’Ugl, sindacato che continua a rimanere al lavoro al Casinò di Sanremo. “Abbiamo già espresso la nostra posizione – prosegue Ugl - mediante la revoca dello sciopero, ed abbiamo già avviato positivamente un tavolo di confronto con il Cda, fondato sul comune presupposto dell’interesse alla continuità aziendale. In tale occasione l'azienda ha ricevuto un nostro documento ed ha preso in considerazione le nostre proposte. Ne stiamo verificando insieme la fattibilità. Abbiamo comunque ricevuto la proposta dell’azienda, e ci siamo immediatamente adoperati per una verifica tecnica e legale del verbale di accordo che ci è stato sottoposto”.

Per domattina alle 10 Cgil, Cisl e Snalc hanno convocato un'assemblea dei lavoratori.

Slc-Cgil Fisascat-Cisl e Snalc-Cisal confermano: "L'accordo sarebbe dovuto nascere per permettere all’azienda, che non voleva utilizzare personale interinale, di aprire i tavoli di francese utilizzando alcune flessibilità che già in accordi passati abbiamo largamente concesso. Abbiamo ricevuto al tavolo una proposta che contrasta con la volontà di trovare una soluzione realmente efficace, una proposta che richiedeva di rinunciare a dei diritti contrattuali basilari per qualunque lavoratore con proposte vessatorie e prive di una strategia di rilancio per la casa da gioco e prive di una garanzia di una sufficiente apertura dei tavoli francesi e del relativo supporto alla clientela necessario per rilanciarli. Ai lavoratori si chiedeva una banca ore che annullava il secondo riposo definitivamente che comportava la possibilità di perdere ferie e recuperi e in caso di orari straordinari gli stessi non sarebbero stati pagati. La Casa da Gioco deve dotarsi di un management serio e di un piano di impresa, non possiamo più navigare a vista. Domani si terrà un’assemblea dei lavoratori presso la sede della federazione operaia, sarà presente Rai tre e tutti i giornalisti che vorranno partecipare".