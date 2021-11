Coronavirus: in provincia di Imperia 41 nuovi casi per un totale di 336 positivi, in aumento anche i ricoverati

I dati forniti questo pomeriggio da Regione mostrano 202 nuovi casi di covid in Liguria così suddivisi: 41 in provincia di Imperia, 89 in provincia di Savona, 64 a Genova e 8 a La Spezia.

Nel periodo tra il 3 e il 6 novembre, si sono verificati problemi tecnico informatici nella trasmissione dati ad Alisa e per questo nel flusso odierno sono state allineate 85 positività (non delle ultime 24 ore), di cui 71 di Asl2.

Nelle ultime 24 ore in Liguria sono stati effettuati 4.438 tamponi molecolari e 14.493 antigenici.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.737.509 (+4.438)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 998.876 (+14.493)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 115.878 (+202)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.689 (+64)

Casi per provincia di residenza

Imperia 336 (+3)

Savona 320 (+45)

Genova 1.410 (+20)

La Spezia 459 (-3)

Residenti fuori regione o estero 49

Altro o in fase di verifica 115

Totale 2.689

Ospedalizzati: 111 (+4); 9 in terapia intensiva

Asl1 19 (+2); 1 in terapia intensiva

Asl2 23 (-1)

San Martino 19 (+2); 4 in terapia intensiva

Galliera 23 (-1); 1 in terapia intensiva

Gaslini 6

Asl4 Sestri Levante 9 (+2)

Asl4 Lavagna 1; 1 in terapia intensiva

Asl5 Spezia 11; 2 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.413 (+40)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 108.757 (+138)

Deceduti: 4.432

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 880

Asl2 388

Asl3 296

Asl4 561

Asl5 212

Totale 2.337

Dati vaccinazioni 9/11/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.546.901

Somministrati: 2.318.636

Percentuale: 91%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni