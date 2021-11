Venerdì 26 novembre al Ristorante San Carlo di Ventimiglia, special guest: Alex de Santis e Alfredo Minutoli, direttamente da Colorado e Zelig

Il Ristorante San Carlo festeggia ufficialmente la sua nuova gestione con una serata speciale cabaret, invitando due comici d’eccezione: Alex de Santis e Alfredo Minutoli.

Il primo ospite, comincia la sua carriera nel 1997 frequentando i più importanti palchi di cabaret come “La corte dei Miracoli”, “Caffè Teatro Cabaret”, “Rockhouse” e “Circolone”; in seguito nel 2005 fonda il suo gruppo comico “Le lumache” ma non solo, sempre nello stesso anno lavora accanto a Marco Buzzoni come spalla comica di Baz, quest’ultimo suo ruolo gli permette di affermarsi sempre di più come personaggio anche a livello nazionale. De Santis inoltre è presente ad importanti spettacoli e partecipazioni televisive su Rai 2 e Canale 5 fino ad arrivare al 2012 dove prende parte al programma Colorado con il personaggio Maestro Cristian Catenato.

Il secondo ospite, inizia l’attività da cabarettista alla fine degli anni 80, nel 1988 crea “Kidor” il suo primo caratteristico personaggio, collabora con importanti figure anche lui come Arturo Corso, si qualifica in noti festival di cabaret come “Ridi a ponente” e “Cabaret amore mio”. Acquisisce nel tempo un buon bagaglio artistico, svolgendo diverse esperienze a livello teatrale, cinematografico e televisivo arrivando a partecipare nel programma Zelig con il personaggio Leghista Luigi Galbiati.

L’evento si terrà venerdì 26 novembre a partire dalle ore 20.00.

Ad accompagnare i due comici, ci saranno la buona cucina del San Carlo ma anche un’impeccabile accoglienza, il tutto gestito da Elisa Rossi.

Lo staff del Ristorante San Carlo di Ventimiglia in Via Gallardi 184, vi aspetta per una serata speciale all'insegna del buon cibo e del divertimento!

Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamare al seguente numero: 3518921434