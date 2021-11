Bordighera progetta la biglietteria unica per musei e spazi espositivi in città

Considerata la presenza dei molti spazi museali ed espositivi in città, rappresentanti importanti mete turistiche e culturali, la giunta ha deciso di realizzare un sistema integrato di biglietteria e promozione dei servizi operativi per gli attrattori museali della città in un'ottica di strategia promozionale turistica con visione generale sulla geografia urbana. In poche parole, una sorta di biglietteria unica che possa facilitare l'acquisto da parte di turisti e visitatori.