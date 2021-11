102 candeline per Zonta International: a Sanremo serata conviviale per le socie del club

102 anni e non sentirli: ieri sera le ‘zontiane’ sanremesi presiedute da Cinzia Papetti si sono incontrate alla trattoria ‘Da Tino’ per celebrare l’anniversario del club fondato a Buffalo, negli Stati Uniti, nel 1919.

Nel corso della serata la presidente e la socia Lorena Grossi, entrambe volontarie del comitato sanremese di Croce Rossa Italiana, hanno raccontato la loro toccante esperienza, tra agosto e settembre, alla ‘Base Logistica’ di San Martino con i rifugiati politici afgani e soprattutto con le donne e le ragazze. Questa missione è valsa la prima pagina sulla rivista internazionale di ‘Zonta’, dove il club è stato elogiato, unico insieme al club di Long Island che aveva supportato le donne di Haiti dopo il terremoto di questa estate, per l’egregio lavoro svolto.

Applausi anche per l’ospite d’onore, la paracanoista Amanda Embriaco, una delle più forti al mondo, premiata di recente con il premio San Romolo al Casinò.

Intanto la rivista ufficiale internazionale dello Zonta ha dedicato un articolo a Sanremo, in relazione al lavoro svolto dalle volontarie locali nell’agosto scorso, quando sono stati accolti oltre 350 rifugiati politici afgani.

Durante la prima settimana, Zonta Club Sanremo, con la presidente Cinzia Papetti e la socia Lorena Grossi hanno lanciato un appello alla loro comunità e ai media per donare vestiti, medicinali e altre necessità per i rifugiati, lavorando con la Croce Rossa Italiana. In pochi giorni la sede della Croce Rossa ha ricevuto centinaia di donazioni. Col passare dei giorni, Cinzia e Lorena hanno legato con le donne rifugiate e si sono rese conto di quanto velocemente fosse per loro cambiata.