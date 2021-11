Vento forte: avviso per 'Burrasca' di Arpal per oggi e domani, folate che arriveranno a 60/70 km/h

Il vento sta colpendo la nostra provincia e buona parte di tutta la regione già da questa notte. Le folate proseguiranno anche nel corso della giornata e, per questo, l'Arpal ha emesso l'avviso meteorologico per 'Burrasca forte' tra oggi e domani per il centro-ponente regionale.

Il picco del vento si è registrato questa notte ai 1.800 metri di Poggio Fearza, dove ha raggiunto i 69 km/h. Sulla costa, a Sanremo e Imperia, si è arrivati a 48, seguite da Borgomaro con 47, Ventimiglia 40 e Diano Marina 33.

OGGI: si prevedono venti settentrionali di burrasca (60-70 km/h) su tutte le zone, rafficati specie sui crinali più esposti e agli sbocchi delle valli. In serata ulteriore intensificazione fino a burrasca forte su B e parte orientale di A, con possibili raffiche fino a 90-100 km/h. Avremo anche deboli precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio moderato. Dopo una temporanea attenuazione nel corso della giornata fenomeni in ripresa dalla tarda sera in particolare su interno di A e D.

DOMANI: venti settentrionali di burrasca forte su AB con raffiche fino 90- 100 km/h, di burrasca altrove, in parziale attenuazione nel corso della giornata. Inoltre, l'influenza di una depressione sul Mediterraneo occidentale determinerà fino al mattino deboli precipitazioni diffuse, più insistenti su interno A e D, in temporanea attenuazione nel corso della giornata. Dalla sera un altro impulso perturbato legato alla stessa struttura determinerà nuove precipitazioni localmente a carattere di rovescio o temporale moderato, più diffuse su Centro-Ponente.

GIOVEDI’: residue precipitazioni nelle prime ore, in esaurimento in mattinata. Venti ancora forti (50-60 km/h) e rafficati settentrionali su A e B, localmente forti (40-50 km/h) altrove, in graduale attenuazione nella seconda parte della giornata.