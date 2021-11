Tra Sanremo e Taggia anche ieri sera l'Unità di Strada della Croce Rossa in aiuto degli 'invisibili'

La Croce Rossa di Sanremo continua il lavoro quotidiano per aiutare gli ‘invisibili’, ovvero quelle persone che vivono ai margini della società, spesso in silenzio e sempre in attesa di un aiuto da parte di chi sta meglio.

I volontari della Cri matuziana, hanno distribuito anche ieri sera pasti e bevande caldi, acqua, biscotti, tonno ed un kit di prodotti per l’igiene personale ma anche coperte.

La cosiddetta ‘Unità di Strada’ ha lavorato ieri fra Taggia e Sanremo portando conforto nelle prime serate fredde e proseguirà il lavoro nelle prossime, quando si avvicinerà l’inverno.