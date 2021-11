In provincia di Imperia il 73% dei residenti è vaccinato: record a Terzorio con l'80%, maglia nera ad Apricale

E’ Terzorio il comune dove si registra il maggior numero di vaccinati nella nostra provincia, mentre la ‘maglia nera’ va ad Apricale. Due piccoli centri dell’entroterra ma che sono testa e coda della speciale classifica che, purtroppo, fa discutere ogni giorno tra favorevoli e contrari alla vaccinazione contro il Covid-19.

Terzorio, piccolo centro dell’entroterra di Santo Stefano al Mare, ha raggiunto l’80% dei vaccinati con 149 residenti che hanno ricevuto anche la seconda dose, 11 solo la prima e 40 che invece non l’hanno fatta. Al secondo e terzo posto troviamo altri due piccoli centri: Cipressa è seconda con il 79,83% e Mendatica terza con il 79,02.

Il totale della nostra provincia è del 73,14% di vaccinati con 127.886 che hanno ricevuto due dosi, 14.948 con una. Sono 52.465 i non vaccinati. Percentuali importanti anche per quelli che seguono: Triora 78,93%, San Lorenzo al Mare 78,35%, Aurigo 76,92%, Castellaro 76,59%, Montegrosso Pian Latte 76,15%. La prima grande città con il maggior numero di vaccinati è Imperia, con il 76,15%, ovvero 26.922 persone che hanno ricevuto entrambe le dosi, 2.753 con una sola e 9.325 che invece non si sono vaccinate.

Molto più indietro Sanremo, che è al 73,05% che però ha più vaccinati ovvero 32.764 con due dosi e 4.358 con una sola. Sono 13.694 in non vaccinati. Ancora meno per Ventimiglia, che è al 68,87% con 13.330 residenti che hanno ricevuto due dosi, 1.806 una e 6.842 nessuna. Taggia, invece, è tra le più vaccinate con il 75,81% per 8.340 persone che hanno ricevuto due dosi, 1.111 con una sola e 3.105 che non sono ancora state vaccinate. A Bordighera si è al 71,73% con 6.282 vaccinati con due dosi, 707 con una e 2.754 nessuna. Diano Marina è al 71,95% con 3.712 vaccinati con due dosi, 302 con una e 1.565 nessuna.

Queste le percentuali degli altri Comuni della nostra provincia: Isolabona 75,99%, Badalucco 75,90%, Vallecrosia 75,80%, Pontedassio 75,80%, Diano San Pietro 75,47%, Castelvittorio 75,42%, Chiusanico 75,05%, Santo Stefano al Mare 75,04%, Riva Ligure 74,74%, Villa Faraldi 74,47%, Montalto Ligure 74,39%, Pietrabruna 74,35%, Armo 74,23%, Civezza 73,81%, Vasia 73,65%, Pieve di Teco 73,27%, Ospedaletti 73,10%, Pigna 73,06%, Pompeiana 72,94%, Costarainera 72,66%, San Biagio della Cima 72,5%, Rezzo 72,39%, Chiusavecchia 72,16%, Montalto Carpasio 72,14%, Airole 71,99%, Camporosso 71,88%, Bajardo 71,71%, Lucinasco 71,43%, Dolcedo 71,42%, San Bartolomeo al Mare 71,25%, Diano Castello 71,23%, Dolceacqua 71,12%, Cervo 71,11%, Soldano 70,94%, Borgomaro 70,43%, Molini di Triora 70,42%, Pornassio 70,13%, Prelà 70,07%, Diano Arentino 69,66%, Vallebona 63,39%, Aquila D'Arroscia 69,23%, Ceriana 69,18%, Cesio 68,83%, Borghetto D'Arroscia 68,73%, Perinaldo 67,03%, Vessalico 66,09%, Seborga 65,19%, Olivetta San Michele 64,85%, Rocchetta Nervina 64,52%, Caravonica 64,32%, Cosio D'Arroscia 61,45% e Ranzo 57,17%.